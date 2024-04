Allarme dalla relazione sul contrasto alla mafia: "Alto il rischio di infiltrazioni nel mondo dello sport"

Ancora timori per infiltrazioni mafiose al Nord e in particolare a Milano. È stata pubblicata infatti sul sito del Comune la "Terza relazione al sindaco del Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata", presieduto da Nando Dalla Chiesa. Il rapporto presenta un focus sul "rischio di infiltrazioni nel mondo dello sport". I sospetti del comitato nascono da un fatto di cronaca avvenuto a Milano, quando sono stati scoperti affari illeciti e interessamenti insospettabili su attività sociali del calcio dilettantistico con relative speculazioni commerciali dopo l’inchiesta giudiziaria che ha riguardato il Centro sportivo Sant’Ambrogio alla Barona del dicembre 2022. Ma anche atti vandalici di cui è stato oggetto il Centro sportivo Ripamonti ad Affori o fatti avvenuti il Centro sportivo Iseo nell’omonimo viale.

Tutte realtà che, per il Comitato testimoniano l’interesse del crimine organizzato non solo per le associazioni sportive dilettantistiche come realtà commerciale o speculativa ma anche come tessuto sociale popolare da "infiltrare" e da "gestire". "Da più di un anno - spiega il professor Dalla Chiesa - il Comitato antimafia del Comune segue con attenzione e continuità quel che accade all’interno del mondo sportivo dilettantistico e amatoriale milanese", oggetto già di una prima relazione nel gennaio 2023. Ora si chiede alle istituzioni un’ulteriore vigilanza. Dalla terza relazione "esce un quadro che sollecita ciascuno a esercitare massima attenzione e impegno in un campo così importante per il mondo giovanile milanese", conclude il presidente del comitato, di cui fanno parte Ciro Dovizio, David Gentili, Ilaria Meli e Eleonora Montani.