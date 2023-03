A Milano torna il crack ed è allarme fentanyl. L’esperto: rischiamo una strage

A Milano torna il crack

Milano – Il fenomeno nuovo è il ritorno a Milano di una droga vecchia come il crack, ricavata dalla cocaina, che si è diffusa a partire dagli anni ’80 nei “ghetti” delle città statunitensi grazie ai suoi costi bassi, con effetti devastanti anche sulla salute psichica. Si aggiunge a eroina, cocaina, droghe sintetiche per tutte le tasche e per tutte le esigenze, in un mercato illegale che offre anche farmaci utilizzati come stupefacenti. "Negli Stati Uniti oppioidi sintetici come i fentanili stanno provocando danni enormi anche in termini di decessi – spiega Riccardo Gatti, alla guida del dipartimento interaziendale dipendenze (Dipead) dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, che controlla i Sert dell’ex Asl –. In Italia i segnali sono preoccupanti e, se non si interviene in tempo, rischiamo di essere travolti e di trovarci di fronte nei prossimi anni a una situazione fuori controllo". L’analisi delle acque reflue evidenzia l’aumento del consumo di droghe. "A Milano gira tanta cocaina, eroina, sostanze spesso unite all’alcol. Il mercato è in movimento e un dato molto preoccupante è la diffusione crescente del crack. Costa pochi euro, offre una “botta“ immediata e subito dopo una fase di down che porta al bisogno di fumarne ancora....