Alla scoperta delle orchidee autoctone

L’Associazione Wwf Lecco in collaborazione con Parco Monte Barro e Centro Flora Autoctona – con la presenza del professor Simon Pierce (nella foto) del Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e collaboratore del Centro per la propagazione di orchidee autoctone e spontanee anche in Lombardia – organizza una serata per far conoscere le piante e scoprire i risultati del progetto “Life Seedforce“, con la possibilità di osservare dal vivo le piante al momento in coltivazione. L’incontro si svolgerà domani sera alle ore 20.45 presso Villa Bertarelli.