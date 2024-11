Alexandra Nadia Boboc scomparsa da Milano. La 24enne ha fatto una telefonata in lacrime prima di svanire nel nulla

Milano, 22 novembre 2024 – Sono ore di angoscia per la famiglia di Alexandra Nadia Boboc, 24 anni, scomparsa da Milano dalla notte del 19 novembre. La mamma, Nadia Marcela, è molto preoccupata, teme che qualcuno possa averle fatto o fare del male e ha fatto denuncia alla stazione dei carabinieri di Milano Affori. Si moltiplicano anche gli appelli sui social, affinché chiunque veda la giovane possa fare una segnalazione al 112 o all’associazione Penelope (380/7814931) che si occupa proprio di diffondere gli appelli per le persone scomparse.

Alexandra ha i capelli neri e rossi e gli occhi di colore castano chiaro. È alta 1,73 e pesa 68 chili. Non è possibile sapere come fosse vestita al momento della scomparsa e il suo cellulare risulta spento. Gli ultimi contatti della ragazza con la famiglia, prima di svanire nel nulla, cristallizzati nelle parole della madre davanti ai carabinieri, raccontano di una situazione potenzialmente drammatica. Come drammatica e complicata era, pare, la vita di Alexandra.

La madre infatti ha detto ai militari che la notte del 19 novembre, poco dopo la mezzanotte e mezzo, Alexandra avrebbe chiamato al telefono il patrigno. Nessuna parola, la giovane piangeva e singhiozzava. In sottofondo si sarebbe udita la voce di un uomo. La stessa scena si è ripetuta altre due volte. La madre e il compagno hanno provato a richiamarla ma a quel punto il telefono è risultato spento e non è mai più tornato attivo. Sempre stando alla denuncia, hanno provato invano a contattarla anche un amico e il titolare del bar dove la giovane lavorava, in via Pellegrino Rossi, zona Affori.

Dal 19 novembre, dunque, di Alexandra Boboc – che in passato avrebbe anche frequentato il Sert di Magenta – si sono perse le tracce. “Vi prego non fatele del male, ha i suoi problemi … portatela da qualche parte lo vengo a prendere ma non fatele niente...”, è l’accorato appello della mamma sui social.