Alessia Protospataro e Carlo Vincenzo D’Orta, ansia per i due milanesi scomparsi. Gli amici della farmacista: “Non ama il rischio”

Milano, 17 agosto 2023 - Farmacista amante della montagna e appassionata d’arte, residente e lavoratrice nel quartiere Lorenteggio. "Una persona di una bontà unica. Siamo tutti preoccupati per lei, speriamo la trovino". Sono in apprensione gli amici di Alessia Protospataro, la quarantanovenne milanese originaria di Teramo sparita giovedì 10 agosto mentre si trovava in Valle Vigezzo, provincia del Verbano Cusio Ossola, in Piemonte, una delle sette valli che si diramano dalla Val d’Ossola e che collega l’Italia con la Svizzera. "Ha mandato foto della montagna a una sua amica giovedì alle 13.12".

E, a quanto risulta, nel pomeriggio avrebbe mandato un altro messaggio a un amico da Santa Maria Maggiore. Poi, di lei si sono perse le tracce: non ha fatto più rientro al Bed and Breakfast di Domodossola in cui alloggiava, così il titolare della struttura ha lanciato l’allarme. I conoscenti spiegano che "Alessia ama la montagna ma non è un’escursionista esperta. È una persona prudente, non si sarebbe mai messa in una situazione di pericolo, pensiamo possa essere caduta accidentalmente". Giovedì, uscendo dalla struttura, aveva detto di voler andare in Val Vigezzo per una passeggiata tra Toceno e il santuario di Re. La turista si spostava da sola e con i mezzi pubblici. Da una telecamera di sorveglianza la si vede attraversare il ponte di Prestinone che porta alla partenza degli impianti di risalita della Piana. Qui ha comperato un biglietto andata e ritorno, senza mai vidimare il secondo. Il suo cellulare ha continuato a squillare fino a sabato e da domenica risulta spento, probabilmente scarico.

Nella giornata di Ferragosto il soccorso alpino civile ha usato un drone e la guardia di finanza un elicottero per sorvolare l’area fino a sera. Le ricerche sono riprese ieri all’alba dalla Piana di Craveggia, sempre in Val Vigezzo, dove risulta esserci stato l’ultimo aggancio a una cella telefonica. Sono impegnati vigili de fuoco, soccorso alpino, Finanza e Protezione civile.Nessuna traccia neppure di Carlo Vincenzo D’Orta, 53 anni, milanese, con una baita a Cicogna, ultimo abitato al margine del Parco Nazionale della Valgrande: ricerche in corso con l’elicottero dei vigili del fuoco e e con un Aw169 della Guardia di Finanza di Venegono con a bordo una strumentazione che permette la precisa individuazione del luogo da cui parte il segnale del cellulare. Le ricerche sono in corso da parte di componenti del Cnsas della Valdossola. Ma per ora non ci sono tracce.

E non ce l’ha fatta Luciano Veronesi, il 73enne di Sesto Calende (Varese) rimasto vittima a Ferragosto di una rovinosa caduta mentre era alla ricerca di funghi a Craveggia, sempre in val Vigezzo.