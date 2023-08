Alessia Protospataro, la turista milanese scomparsa in Val Vigezzo: ricerche anche con l’elicottero

Milano – Continuano senza sosta da sei giorni le ricerche in Val Vigezzo di Alessia Protospataro, la turista milanese di 49 anni, della quale non si hanno più notizie da giovedì 10 agosto, quando è uscita dal B&B nel quale alloggiava a Domodossola.

Anche nella giornata di Ferragosto i soccorritori hanno battuto la zona della Piana di Vigezzo, sia a piedi sia dal cielo, con l’elicottero dei vigili del fuoco e il drone del soccorso alpino. Le ricerche sono andate avanti fino a quando non sono calate le tenebre, ma della donna ancora nessuna traccia.

Alessia Protospataro, aveva lasciato il Bed & Breakfast di Domodossola dove alloggiava dicendo di voler andare in Val Vigezzo per una passeggiata tra Toceno e il santuario di Re. È stato lo stesso proprietario dell'albergo, non vedendola tornare la sera, a denunciare la scomparsa della donna.

Seguendo le celle telefoniche agganciate dal suo smartphone e analizzando i filmati delle telecamere della zona è stato ricostruito il suo percorso fino alla Piana di Vigezzo. Ha utilizzato la Ferrovia Vigezzina per poi passare il ponte tra Santa Maria Maggiore e Prestinone e andare alla funivia della Piana, dove ha acquistato un biglietto di andata e ritorno. Alla Piana è stata inquadrata dalle telecamere poi però è scomparsa.