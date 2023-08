Alessia Protospataro, scomparsa in Val Vigezzo: l’ultimo messaggio a un amico poi il buio

Milano – Sono riprese all’alba di ogqi, mercoledì 16 agosto, le ricerche di Alessia Protospataro, la turista milanese di 49 anni scomparsa nel nulla in Val Vigezzo giovedì sorso. L’ultima immagine della donna è quella della telecamera della stazione di arrivo della funivia che da Prestinone porta alla Piana di Vigezzo.

Le ricerche con i droni

Le ricerche, anche con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco e dei droni del Soccorso alpino, si stanno concentrando proprio nella zona della Piana, a quota 1.700 metri, dove le squadre degli specialisti stanno battendo i sentieri che si dipanano dall’arrivo della cabinovia.

L’allarme del Bed & Breakfast

Protospataro alloggiava in Bed & Breakfast di Domodossola, viaggiava da sola e si muoveva solo con i mezzi pubblici. Nella mattina di giovedì 10 agosto ha lasciato la struttura dicendo che avrebbe fatto una passeggiata al Santuario della Madonna del Sangue. Non vedendola ritornare in serata il proprietario ha quindi lanciato l’allarme.

La funivia e la scomparsa

Per ricostruire i suoi spostamenti sono stati incrociati i dati del suo telefono cellulare con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La donna ha preso il treno delle Ferrovie Vigezzine da Domossola ed è scesa a Santa Maria Maggiore. Da qui si è diretta verso la funivia della Piana a Prestinone (le telecamere la inquadrano sul ponte del fiume Melezzo). Ha acquistato un biglietto di andata e ritorno. È salita nella cabinovia fino all’arrivo, come testimoniato da altre immagini delle telecamere. Poi è scomparsa nel nulla.

L’ultimo messaggio

Lo smartphone di Protospataro ha squillato libero fino alla giornata di sabato 12 agosto, dopodiché è sempre risultato staccato. Analizzando i dati del telefono è stato accertato che nella mattinata di giovedì 10 agosto – giorno della scomparsa – arrivata a Santa Maria Maggiore ha mandato un messaggio ad un amico. Dopo quel Whatsapp, il telefono non ha più registrato attività.