Turista milanese disperso in montagna: si cerca Carlo Vincenzo D’Orta nella più grande area incontaminata

Milano, 16 agosto 2023 - Giornata di ricerche senza esito nonostante il grande dispiegamento di forze per i due escursionisti che risultano dispersi in due diverse zone del Verbano Cusio Ossola. Non ci sono notizie di Carlo Vincenzo D'Orta, 53 anni, escursionista di Milano, con una baita a Cicogna, ultimo abitato al margine del Parco Nazionale della Valgrande. L’uomo, ieri pomeriggio, avrebbe telefonato alla fidanzata, che abita a Roma, dicendole di essersi perso. Poi più nulla. Le ricerche sono in corso da parte di componenti del Cnsas della Valdossola, che lo stanno cercando nella più grande area di wilderness con l'elicottero dei vigili del fuoco e con un Aw169 della Guardia di finanza di Venegono con a bordo l’equipaggiamento "IMSI-catcher" in grado di triangolare con particolari strumentazioni che permettono la precisa individuazione del luogo da cui parte il segnale del cellulare. Le ricerche sono andate avanti per l’intera giornata ma finora senza esito.

Nessuna traccia dell’altra milanese scomparsa, Alessia Protospataro, La turista è tuttora dispersa nel Verbano Cusio Ossola. La donna non è rientrata nella struttura alberghiera dove alloggiava a Domodossola ed è stato lo stesso gestore a dare l'allarme. Nel pomeriggio di giovedì la donna avrebbe mandato un messaggio a un amico da Santa Maria Maggiore, in val Vigezzo poi più nulla. Secondo quanto si è appreso, il cellulare di Alessia ha continuato a squillare libero fino a sabato, poi da domenica risulta spento: le ricerche si stanno concentrando alla Piana di Vigezzo, a poco meno di 1800 metri di quota. Le telecamere di sicurezza della cabinovia che sale all'altopiano hanno registrato l'immagine di Alessia che saliva a bordo nella stazione di valle a Prestinone ma non ci sono tracce del viaggio di ritorno.