Alessia Pifferi, indagata l’avvocatessa che la difende. Perquisizione per le psicologhe accusate di favoreggiamento

Milano – Sono indagate per favoreggiamento e falso ideologico e sono in corso le perquisizioni dalla polizia penitenziaria nello studio delle 2 psicologhe del carcere di San Vittore che hanno redatto una relazione da cui risultava che Alessia Pifferi, la mamma accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana di 18 mesi, aveva un quoziente intellettivo pari a quello di una bambina di 7 anni.

È indagata anche Alessia Pontenani, l’avvocatessa che difende la mamma accusata di aver lasciato morire la figlia.

Il pm Francesco De Tommasi aveva contestato la relazione che era stata depositata nella scorsa udienza basata sui colloqui con le psicologhe: avrebbero "convinto" la donna a fornire una tesi alternativa difensiva, che farebbe ipotizzare un vizio di mente, e l'avrebbero così "manipolata".

La procura punta a far togliere dal fascicolo quella perizia giudicata "viziata", questa relazione si trova attualmente fra i documenti che dovranno essere analizzati dal perito della procura Elvezio Pirfo.

Questa relazione, stando sempre alla procura sarebbe solo frutto di una strategia difensiva che punterebbe a far ottenere alla Pifferi un vizio di mente tale da modificare l'accusa che passerebbe da omicidio pluriaggravato punibile con l'ergastolo a morte a seguito di abbandono di minore, quindi morte come conseguenza di un altro reato.