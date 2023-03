Alessandro Sorte cooordinatore regionale

Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore lombardo di Forza Italia. Già assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità nella Giunta presieduta dal governatore Roberto Maroni, Sorte prende il posto di Licia Ronzulli che resta, però, capogruppo degli azzurri al Senato. Il riassetto dei vertici locali del partito non interessa solo la Lombardia ma anche altre 6 regioni ed è stato deciso da Silvio Berlusconi nell’ambito di una partita più ampia e in replica al malcontento che covava all’interno del partito soprattutto nei confronti di Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera, e in seconda battuta, contro la stessa Ronzulli. La strategia, a quanto emerge, è dare spazio all’ala più governista del partito, come da disegno di Marta Fascina, compagna del fondatore di Forza Italia. Ecco, allora, la nota diramata in serata dallo stesso Berlusconi: "Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco del ministro Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo quale vicecoordinatore nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito. Congiuntamente, per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato 7 nuovi coordinatori regionali. Per la Basilicata Maria Elisabetta Casellati, per l’Emilia Romagna Rosaria Tassinari, per la Lombardia Alessandro Sorte, per il Molise Claudio Lotito, per la Sicilia Marcello Caruso, per la Toscana Marco Stella, per il Veneto Flavio Tosi. Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione. Indico nuovo capogruppo alla Camera Paolo Barelli e confermo quale capogruppo al Senato Licia Ronzulli".