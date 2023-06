I video di Alessandro Impagnatiello dopo l’omicidio di Giulia Tramontano: i filmati delle telecamere a Senago

Senago (Milano) – Movimenti da casa all’auto in piena notte domenica 28 giugno, trasportando un sacco di vestiti, e poi alla mattina presto mentre va al lavoro all’Armani Hotel di Milano. Sono i tre video, agli atti dell’indagine dei carabinieri, con protagonista Alessandro Impagnatiello, poche ore dopo avere ucciso con due coltellate alla gola la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi.

Le immagini riprese dalle telecamere che puntano sul passo carraio di via Novella 14/A a Senago, dove Impagnatiello risiedeva con la compagna, risalgono alle 3 di domenica 28 maggio, vale a dire circa 5 ore dopo l’omicidio, avvenuto ta le 20 e le 20.30 di sabato 27 maggio, mentre quelle con le luci del giorno sono delle 7 di mattina, quando l’uomo – cambiato di abito – si reca al lavoro a Milano.

I due video notturni, in particolare mostrano quello che il barman ha fatto dopo essere andato, intorno alle 3 di notte, nella casa della 23enne inglese con la quale aveva una relazione parallela. In quella visita Impagnatiello, lasciato fuori casa dalla ragazza, dice che Giulia non è più "un ostacolo" per la loro relazione.

Nel primo video si vede Impagnatiello rientrare a casa dopo il blitz nell’abitazione di Milano della 23enne, nel secondo – ripreso pochi minuti dopo il suo rientro – si vede uscire a piedi dal passo carraio, sotto l'ascella sinistra porta con sé un involucro di plastica con dei vestiti. Il sacco viene depositato nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata a una decina di metri da casa.

In base a quanto raccontato da Impagnatiello ai carabinieri la notte della confessione e dell'arresto, nelle ore in cui viene ripreso da questi video, il cadavere di Giulia è nascosto nel box della palazzina di Senago, dove lui stesso l’ha trasportato dopo l’omicidio e dopo aver cercato di bruciarlo nella vasca da bagno di casa.