Alessandra Somensi, incidente d’auto per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Milano, 9 luglio 2023 – Incidente automobilistico per Alessandra Somensi. L'ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e scelta di Luca Daffrè (la loro storia è durata solo poche settimane ndr) ha raccontato la sua disavventura nelle stories del suo profilo Instagram.

“Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, sarò assente per un po'”, ha scritto la 28enne milanese su Instagram, a corredo di una fotografia che la immortala a bordo strada con la targa dell’auto in mano. Nonostante l’accaduto, Somensi non ha subito alcuna lesione fisica. Diversi danni alla sua automobile.

Dopo l’incidente, per Alessandra è iniziata un’attesa infinita, che ha dovuto sopportare da sola. L’altro conducente coinvolto ha infatti dovuto lasciare velocemente il luogo del sinistro. Il motivo? “Ovviamente il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì”, ha rivelato la giovane. Ma non è finita. L’uomo coinvolto nel sinistro non solo dove raggiungere il luogo delle nozze, era proprio lo sposo. Quest’ultimo dettaglio è stato rivelato il giorno seguente, quando è tornato dalla 28enne per completare il modulo di incidente.

Dopo aver aggiornato i follower su quanto accaduto, Somensi li ha anche voluti tranquillizzare rivelando che, nonostante il danno alla sua auto, lei stessa sta bene. L'unico ricordo dell'incidente rimasto? La targa della sua auto, ora diventata un gadget.

Nelle ultime due stories, la giovane si è immortalata in un selfie dove la si vede indossare shorts, top e berretto. “Tutto è bene quel che finisce bene. Lets’go”, ha scritto. E poi eccola con lo stesso look a bordo di un’auto (sicuramente non la sua), lato passeggero. Starà partendo per le vacanze? Potrebbe essere il momento perfetto per qualche giorno di relax.