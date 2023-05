Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto Alessandra Somensi: chi è

Milano, 10 maggio 2023 – Il tanto atteso giorno è arrivato. Nella puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ –talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 – il tronista Luca Daffrè, 28enne di Trento, ha scelto di proseguire la sua storia d'amore fuori dagli studi con Alessandra Somensi. Conosciamola meglio.

Alessandra Somensi è nata a Milano nel 1995, quindi ha 28 anni. Ed è figlia unica. Fino a 24 anni ha abitato a Senago, poi ha vissuto in America e in Indonesia. Ora è tornata nel capoluogo lombardo.

Alessandra (Foto profilo Instagram)

Alessandra si è iscritta e ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano dove ha studiato giurisprudenza, ma a nove esami dalla laurea ha lasciato gli studi per inseguire il suo sogno: viaggiare e fare sport.

Appassionata di sport fin da piccola, Alessandra pratica sci, tennis e pallavolo. Nel 2018 ha partecipato al docu-reality ‘Donavventura’. Nel 2019 si è avvicinata al surf e si è innamorata subito di questa pratica. Come ha raccontato al sito internet 'Sonsoftheocean’, le prime esperienze sono state a Forte dei Marmi, in Toscana. Poi è partita per l’America e qui si è dedicata completamente a questa pratica, tanto che è diventata una parte fondamentale della sua vita. E non può più farne a meno. Non vede l’ora di provare le onde dell’Australia e della California.

Alessandra mentre fa surf (Foto Instagram)

Alessandra ama da sempre viaggiare. Ha avuto la possibilità di visitare soprattutto il Centro America: da Panama a El Salvador, ma anche quasi tutte le isole dell’Indonesia, Sumatra, Bali, Lombok e Sumbawa.

A ‘Uomini e Donne Magazine’, Alessandra ha confessato che è stato un suo ex fidanzato, insegnante di surf, a farla innamorare di questa disciplina.

All'inizio del percorso di ‘Uomini e Donne’, Alessandra era insicura e temeva la competizione con le altre corteggiatrici, ma è riuscita a fare breccia nel cuore di Luca. E oggi, dopo numerose ‘esterne’ tra i due ragazzi, il 28enne ha scelto di uscire dal programma con lei.

Ecco come è andata. Alessandra ha fatto il suo ingresso in studio per sedersi sulla sedia rossa. “Ho visto il tuo coinvolgimento, quando ho rivisto a casa tutto ho pensato chissà”, ha subito detto Luca. E ha aggiunto: “Quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l'apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità, e andando avanti ti sei fatto conoscere”.

Poi ancora: “Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino. Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori”. Immediata la risposta di Alessandra, che ha detto sì: "Non mi sono pentita di non aver preso quel volo, sono contenta di quello che hai detto".

Luca e Alessandra (Foto ufficio stampa 'Uomini e Donne')

I primi momenti insieme

Dopo la scelta in studio, Luca e Alessandra hanno chiacchierato con la redazione per raccontare le prime emozioni vissute insieme. “Le sensazioni che provo per te le sai, mi fai venire caldo, il batticuore”, ha detto il 28enne nel video pubblicato da Witty Tv. E ancora: “Dobbiamo capire fuori come stiamo, dovevo capire cosa siamo. Secondo me qui sono riuscito a conoscere solo una piccola parte di te”. “C'è complicità tra noi, possiamo fare tanto insieme”, ha ammesso Alessandra. E ha aggiunto: “Cosa vuoi di più? Ho rimandato il viaggio, lo rifarei altre mille volte. Ti porterò con me".

Nel profilo Instagram di Alessandra (@alessandra.fmg) – che attualmente conta oltre 33mila follower – sono numerosi gli scatti che la ritraggono in giro per il mondo, specialmente in Centro America e Indonesia.