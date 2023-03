Alcol e droga: stop della polizia per 14 patentati

Ancora un weekend di controlli nelle vie del centro per gli agenti della Stradale. Ieri notte, le cinque pattuglie della polizia e il posto mobile con medico e personale sanitario della Questura si sono posizionati in piazza Repubblica, crocevia sia per chi deve raggiungere le zone corso Como e Arco della Pace sia per chi è diretto nell’area dei locali di Porta Venezia. Nel corso del servizio, gli uomini in divisa hanno fermato complessivamente 49 automobilisti: di questi, 12 uomini e due donne sono risultati positivi all’etilometro. In particolare, quattro di loro sono stati sanzionati perché sorpresi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi di etanolo per litro di sangue; gli altri 8, invece, avevano valori superiori a 1, cioè il doppio rispetto al limite massimo previsto dalla legge, e per questo sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Per tutti è scattato il ritiro della patente per un periodo minimo di sei mesi. Non è finita. Il personale sanitario di via Fatebenefratelli ha sottoposto 8 persone alla prova del "drogometro", intercettando due positivi (pure per loro stop temporaneo al documento di guida); nel corso delle verifiche, è stato anche bloccato un veicolo senza assicurazione. "È di tutta evidenza – spiega la Questura – che con questi risultati saranno ancora più serrati i controlli della polizia stradale, volti ad abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti". Un’urgenza, se mai ce ne fosse stato bisogno, rilanciata una volta di più dall’investimento mortale di venerdì notte in viale Famagosta: stando ai pre-test della polizia locale, il conducente della Bmw che ha travolto un monopattino aveva assunto in precedenza cannabinoidi e cocaina.N.P.