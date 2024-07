Evasione fiscale e abusi sessuali, Alberto Genovese torna in Tribunale a Milano

Milano, 2 luglio 2024 – Alberto Genovese torna in aula. L’ex imprenditore del web, già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per avere drogato e violentato due giovani, questa mattina si è presentato in Tribunale a Milano per il filone d’inchiesta relativo all’accusa di evasione fiscale per 4 milioni e 300mila euro. Genovese (che ha già saldato i conti col fisco) punta a patteggiare una pena di 10 mesi convertiti in 75mila euro di sanzione pecuniaria. Una proposta che, con il parere favorevole della Procura di Milano, è stata avanzata nel corso dell’ultima nell'udienza davanti al gup Chiara Valori. La decisione è attesa per oggi.

Secondo le indagini della Guardia di finanza, coordinate dai pm di Milano Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro, l'ex imprenditore Genovese avrebbe usato una holding per evadere, gestire i flussi finanziari derivanti dalle sue attività e partecipazioni societarie e per provvedere al reperimento delle risorse necessarie per le sue esigenze personali, come l'acquisto e la ristrutturazione della villa a Ibiza.

E sempre per oggi sono attesi gli interventi dei difensori del suo ex braccio destro Daniele Leali, e della ex fidanzata Sarah Borruso, nell’ambito del processo con rito abbreviato per un secondo filone di indagine che vede Genovese imputato per altri abusi nei confronti di altre due ragazze, che sarebbero stati commessi sempre rendendole incoscienti con un mix di droghe. A quanto emerso dalle indagini dei pm Stagnaro e Filippini, che hanno chiesto di condannare l'ex imprenditore del web a 3 anni e 3 mesi, le violenze risalirebbero al periodo tra il marzo del 2019 e il 31 ottobre del 2020 nei confronti di una modella 22enne. In un caso, anche "con la collaborazione" dell'ex fidanzata Sarah Borruso, a sua volta imputata insieme a Genovese anche per un tentativo di abuso su una 28enne avvenuto sempre quattro anni fa.

La scorsa volta, nell'udienza a porte chiuse, la donna aveva reso dichiarazioni spontanee, sostanzialmente respingendo le accuse e dichiarandosi vittima a sua volta. Per lei la Procura ha chiesto 3 anni di reclusione. I difensori di Alberto Genovese, gli avvocati Salvatore Scuto e Davide Ferrari, hanno chiesto che venga assolto per le violenze sessuali e anche per il reato di intralcio alla giustizia, del quale è accusato insieme al suo ex braccio destro Daniele Leali, per aver tentato di offrire poche migliaia di euro alla modella 18enne vittima del primo processo in cambio di una sua ritrattazione sulle violenze. Genovese è poi accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico per una cartella chiamata "La Bibbia 3.0" nella quale la polizia trovò immagini di minori. Per questa imputazione, la difesa ha chiesto il minimo della pena. La sentenza del gup dovrebbe arrivare il prossimo 12 luglio, dopo eventuali repliche.