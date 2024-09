Maltempo nel sud Milano, a Corsico un albero cade su un’auto in sosta

Numerosi danni sono stati causati dal maltempo che ha colpito ieri anche il Sud Milano, con allagamenti di strade, cantine e box, alberi caduti e disagi per i cittadini. A Buccinasco è sempre via Romagna a causare i problemi maggiori: come in occasione degli altri episodi di maltempo estivo dei mesi scorsi, ancora una volta la strada si è completamente allagata, impedendo il transito in sicurezza dei veicoli. La causa è da individuare nella costruzione stessa dei condomini, al di sotto del livello della fognatura, come spiegano dal Comune. Per evitare gli allagamenti, è necessario, a carico dei condomini, installare delle valvole di non ritorno che permettono all’acqua di defluire correttamente senza bloccarsi e aumentare di volume sulla strada. Anche gli interventi, negli anni, del Gruppo Cap non hanno risolto il problema.

Criticità dovute al maltempo sono state affrontate anche a Corsico, con un albero crollato su una macchina al parcheggio della stazione, per fortuna senza ferire nessuno. Un albero, di un condominio si è piegato sulla strada, invece, a Trezzano, bloccando via Verdi. Sempre a Trezzano sono stati registrati numerosi allagamenti, con l’acqua filtrata sotto le cantine, box e dentro i capannoni della zona industriale, come via Fleming. La pioggia battente è entrata anche nella scuola dell’infanzia “Mauro Brutto“, una struttura che attende il rifacimento completo dei tetti, da cui si infiltra l’acqua. A Cesano sono stati segnalati allagamenti lungo la pista ciclabile di via Grandi, alcune infiltrazioni nelle scuole e strade colme d’acqua anche al quartiere Tessera.