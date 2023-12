Milano, l’alba del 23 dicembre incanta tutti: le foto invadono il web

Milano, 23 dicembre 2023 – Un’alba dai colori spettacolari ha dato il buongiorno a Milano con le prime luci di sabato 23 dicembre: il cielo terso, dopo il vento di ieri, ha regalato dei colori indimenticabili cangianti dal rosa all’arancio all’azzurro intenso e indaco.

16 foto Il cielo si colora di rosa, rosso e giallo. Numerose persone non resistono a scattare qualche fotografia e a postarla sui social. Per un buongiorno più magico...

Moltissime persone sono rimaste incantate e non hanno resistito ad immortalare il loro risveglio con fotografie che hanno poi postato sui social: da Instagram a Twitter e Facebook. Perché, alla fine, siamo tutti un po’ romantici…

Mentre, ieri pomeriggio, a dare spettacolo sono state le nubi iridescenti. Si tratta di un fenomeno che avviene con un meccanismo simile alla formazione dell’arcobaleno. La luce del Sole che arriva sulla Terra si scompone nei suoi colori grazie alle gocce d’acqua (o cristalli di ghiaccio) presenti nelle nuvole che funzionano come un prisma. In questo modo l’iridescenza compare sotto forma di zone colorate su nubi piuttosto alte (cirri, cirrostrati, cirrocumuli, altocumuli, altostrati). Queste nuvole devono trovarsi in prossimità del Sole o della Luna (fenomeni analoghi sono le corone solari e le corone lunari).