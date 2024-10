Al via l’Autunno letterario. Dai fumetti ai saggi, c’è di tutto

Torna Autunno letterario, la kermesse dedicata ai libri e ai loro autori che tanto successo ha riscosso negli anni passati. Giunto alla quinta edizione, l’evento si avvale di proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le età di lettori e animare la biblioteca comunale di via Carducci 15 con un pubblico che ci si aspetta numeroso, dato che lo scorso anno ha superato le 500 presenze. La rassegna letteraria è composta da quattordici appuntamenti con una forte presenza di autori del territorio (che vengono così valorizzati) e generi fra loro molto diversi, dai classici gialli e noir ai libri fantasy, dai fumetti di Dylan Dog allo sport con Jannik Sinner, passando per argomenti di pressante attualità quali l’ambiente, i diritti delle donne e la violenza di genere.

"Il nostro scopo – ha dichiarato la vicesindaca Claudia Bianchi (nella foto) – oltre a promuovere la lettura, è di incrementare le occasioni di socialità fra i cittadini che, dopo gli anni del Covid, ancora stentano a incontrarsi di persona. Ogni appuntamento rappresenta non solo un momento di scoperta del libro, ma anche di confronto con l’autore e scambio di esperienze, sensazioni ed emozioni che donano qualità alla nostra proposta. A fianco della rassegna, quest’anno avremo un “extra autunno“, una sorta di “fuori salone“ rappresentato da alcune iniziative promosse e attuate dalle nostre associazioni e questa è sicuramente una novità che ci permette di uscire dal luogo canonico della nostra biblioteca e svilupparsi anche in altri luoghi di Peschiera. Attraverso la kermesse la cittadinanza potrà passare pomeriggi e serate diversi dal solito, dove tutti si sentano partecipi e protagonisti di un arricchimento culturale collettivo che porta con sé riflessione, emozione e curiosità".

Il primo appuntamento, a ingresso libero e aperto a tutti, è per oggi alle 18 con il libro “Il bambino di carta“ di Marina Marazza. La locandina con tutti gli appuntamenti e il libretto illustrativo dei singoli incontri sono scaricabili dal sito del Comune di Peschiera all’indirizzo www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it/news/120365/autunno-letterario.