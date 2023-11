Al comando dei vigili. Zenobio al posto di Nava

Nuovo cambio al vertice di via Volontari del Sangue. Il secondo in quattro mesi. Luca Zenobio ha preso il comando della polizia locale, dopo l’addio di Luigi Nava che si era insediato solo quest’estate dopo sei anni in cui Fabio Brighel aveva diretto i ghisa come vicario. "Sono estremamente orgoglioso di avere tra noi Zenobio che è un uomo esperto nella prevenzione al degrado e nel contrasto alla criminalità: è stato responsabile di Unità nella polizia locale di Milano e ha organizzato e condotto numerosi progetti di sicurezza urbana e controllo del territorio, coordinando le operazioni con le altre forze di polizia", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano nel dargli il benvenuto. "Il suo arrivo rappresenta una marcia in più per combattere episodi delinquenza e per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Ringrazio le forze dell’ordine che lavorano per mantenere la legalità a Sesto". Anche Cologno si troverà a dover cercare un nuovo comandante con il pensionamento di Silvano Moioli.La.La.