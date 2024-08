Aiuti in arrivo a Pakistan e Honduras

Le Opere sociali don Bosco tirano le somme della raccolta solidale appena conclusa: gli studenti sono riusciti a raccogliere oltre 37mila euro, che andranno ad aiutare ragazzi e famiglie bisognose in tutto il mondo. "Un ringraziamento va a chi ha donato i premi per la sottoscrizione e a chi ha comprato i biglietti, ma un applauso particolare va ai nostri ragazzi, il cui impegno nella vendita dei ticket è stato davvero fondamentale", commenta l’istituto di viale Matteotti. Con un contributo di 10.815 euro, raccolto dalla media Marelli, saranno acquistate attrezzature mediche per la clinica di Tegucigalpa in Honduras. A questo scopo, sono stati inviati anche dei farmaci. Gli allievi delle superiori Breda, con 9mila euro, potranno invece sostenere i coetanei delle famiglie più povere in Etiopia con borse di studio. Altre classi delle Breda hanno raccolto invece 6.370 euro, che andranno per l’acquisto di strumenti musicali e di un impianto di amplificazione, per creare una band e un coro giovanile in Rwanda. Il centro di formazione professionale Falck e l’istituto tecnico meccatronico sono riuscita a mettere da parte un tesoretto di 10.815 euro per contribuire all’acquisto di di pannelli solari per generare l’energia elettrica necessaria ad alimentare la pompa idraulica per l’acqua potabile di tutto il centro Don Bosco di Quetta in Pakistan. "I contributi e le donazioni dei mesi scorsi diventeranno ora un aiuto concreto, per i progetti che sono stati sostenuti dai diversi settori del nostro istituto", concludono i Salesiani.

Laura Lana