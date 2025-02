Ai ricercatori lombardi 32 milioni. "La scienza è futuro"

Oltre 32 milioni alle università Lombarde per la ricerca, più 1,3 milioni per la Fondazione Human Technopole: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza - Fis 2. Agli atenei lombardi vanno 32.158.218 euro. Al macrosettore “life sciences“ sono stati destinati 22.254.180 euro per sostenere i progetti presentati dalla Statale (alla quale vanno 7.324.778 euro), dall’Università Vita Salute San Raffaele (6.646.207 euro), dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia (2.227.500 euro) dall’Istituto europeo di Oncologia (2.076.883 euro), dall’Ospedale San Raffaele (1.327.789 euro), dall’Humanitas University (1.326.861 euro) e dall’Università degli Studi Milano-Bicocca (1.324.161 euro).

Per “physical sciences and engineering“, 3.401.972 euro sono destinati a giovani ricercatori ed esperti del Politecnico di Milano. Nel settore “social science and humanities“ riceveranno fondi la Statale di Milano (3.336.877 euro), l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (1.660.388 euro) e la Cattolica (1.504.800 euro). Per i progetti di ricerca della Fondazione Human Technopole il finanziamento previsto è di 1.326.201 euro.

"Non c’è futuro se non c’è ricerca – sottolinea il ministro Anna Maria Bernini –. È per questo che noi vogliamo e dobbiamo investire sulle nostre eccellenze. Vogliamo farlo con contributi stabili, che diano prospettive e certezza al lavoro dei nostri ricercatori. Questa assegnazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia del Ministero per sostenere la ricerca e consolidare il ruolo delle università italiane come poli di eccellenza a livello internazionale". A livello nazionale sono stati stanziati 338 milioni di euro e sono arrivate 2.289 proposte da 136 istituzioni. Per il biennio 2024-25 sono già previsti 475 milioni.

Si.Ba.