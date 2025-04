Agorà Job Fair. Colloqui ad Arese

Tante opportunità di lavoro in diversi settori, dai trasporti alle telecomunicazioni, passando per la ristorazione. È possibile trovarle martedì 6 maggio all’Agorà Job Fair, un evento realizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Arese, al Centro Civico Agorà in via Monviso 7. L’obiettivo dell’iniziativa è utilizzare uno spazio accessibile e informale per far incontrare imprese, agenzie per il lavoro ed enti del terzo settore con le persone in cerca di occupazione. Tra le aziende saranno presenti ATM, Azienda Trasporti Milanesi, Battistolli, Carrefour, Dachser&Fercam, Fibra Infinity, Forgiatura Moderna Arese, HQ Engineering, McDonald’s, oltre dieci agenzie per il lavoro con diverse ricerche a cui candidarsi e gli enti del terzo settore con progetti e opportunità di lavoro sul territorio. Nel corso della giornata, sarà possibile sostenere colloqui conoscitivi con i recruiter aziendali e gli esperti di selezione di Afol Metropolitana e delle agenzie per il lavoro. I partecipanti potranno prendere parte a seminari e workshop di orientamento professionale, conoscere i progetti attivi sul territorio e ricevere informazioni sui percorsi di formazione dedicati all’upskilling e al reskilling delle competenze finanziati nell’ambito del programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Saranno inoltre disponibili aree di consulenza dedicate alle persone iscritte al collocamento mirato e alle persone interessate a opportunità di lavoro all’estero proposte da EURES, la rete di servizi pubblici per l’impiego dell’Unione Europea. È possibile iscriversi all’evento e anche candidarsi alle posizioni ricercate dalle aziende su afolmet.it