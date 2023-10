Notte di violenza, due aggressioni con arma da taglio. Grave un giovane

Milano, 1 ottobre 2023 – Ancora una notte di violenza in città: due aggressioni con arma da taglio si sono verificate, la scorsa notte, a Milano, dove il 118 ha soccorso tre feriti, tutti giovani e stranieri. Uno è grave.

I due episodi sono avvenuti alla stessa ora e a poca distanza, nella zona Sud-Ovest della città, e non si esclude che siano collegati.

In via Savona, intorno alle 4.30, un ragazzo di 20 anni è stato trovato con gravi ferite al volto, collo e torace, presumibilmente causate da un coccio di bottiglia, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Vicino a lui c'era un 31enne, con ferite da taglio al petto, che è stato trasportato in codice giallo alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano).

Alla stessa ora e a poche centinaia di metri di distanza, in via Giambellino, è stato soccorso un altro giovane straniero, di 33 anni, con ferite da taglio al torace. È stato ricoverato in codice giallo al Policlinico di Milano. Sui due fatti indaga la Polizia di Stato.