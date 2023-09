"Pestaggio a Milano: pugni al volto così forti da spaccare i denti".

Hanno avvicinato due giovani chiedendo una sigaretta, fuori da un locale a pochi passi dalla Triennale. Poi è scattato il violento e brutale pestaggio. Le vittime, di 25 e 26 anni, sono state prese a pugni da due sconosciuti, descritti come nordafricani. Botte così forti che uno dei ragazzi ha anche perso alcuni denti. L’episodio è avvenuto la notte tra sabato e domenica, attorno alle 2.45, in viale Camoens. I due giovani, con i vestiti insanguinati e il volto tumefatto, hanno avvicinato una pattuglia della polizia locale, denunciando quanto era avvenuto pochi minuti prima. Gli aggressori erano già fuggiti a piedi, correndo verso la stazione di Milano Cadorna, senza portare via nulla ai malcapitati. Gli agenti hanno perlustrato la zona ma non hanno trovato tracce: nel punto dove è avvenuta l’aggressione, inoltre, non sarebbero presenti telecamere. Le vittime sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso del Policlinico, dove sono state medicate le ferite. Una notte violenza anche in corso Como. Un gruppo di uomini, tre ventenni in compagnia di un 46enne, hanno creato problemi all’interno della discoteca Hollywood, infastidendo gli altri avventori, tanto che gli addetti alla sicurezza hanno dovuto chiamare la polizia di Stato. I quattro si sono scagliati anche contro gli agenti, che infine li hanno bloccati. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Indagati anche per oltraggio e minacce.

A.G.