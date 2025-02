Spacca auto con il bastone, spinge a terra due donne e picchia i carabinieri: arrestato a Milano

Milano – Un uomo senza fissa dimora di 39 anni è stato arrestato per aver minacciato dei passanti e spaccato delle auto usando un bastone, per poi aggredire anche i carabinieri intervenuti per fermarlo. È successo mercoledì pomeriggio in via Sammartini a Milano, nei pressi della stazione Centrale.

L’uomo è di origini egiziani e, si è scoperto poi, aveva precedenti di polizia. Le forze dell’ordine sono state contattate dai passanti spaventato dall’atteggiamento dello sbandato, che oltre ad aver preso a bastonate i veicoli posteggiati ha provocato la caduta di due donne. All’arrivo dei carabinieri del del Nucleo Radiomobile, supportati da quelli delle stazioni Garibaldi e Moscova, lui se l’è presa anche coi militari finché non è stato bloccato.

Due dei carabinieri sono rimasti feriti, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il violento è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.