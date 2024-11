Turisti francesi aggrediti a martellate in un locale di karaoke

Milano, 2 novembre 2024 – I segni su tutto il corpo: spalle, torace, braccia, testa. Calci, pugni e martellate. Tre uomini feriti e dimessi con prognosi comprese tra 20 e 40 giorni. Sono ancora da chiarire i contorni della violenta aggressione andata in scena in viale Espinasse nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre: a farne le spese sono stati tre turisti francesi di 34, 37 e 41 anni, che hanno dichiarato di essere stati violentemente picchiati da un cinese sconosciuto in un locale karaoke dello stradone dell'estrema periferia nord ovest di Milano.

All'ospedale Sacco

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti alle 4 al pronto soccorso dell'ospedale Sacco, dove con ogni probabilità i francesi si sono recati da soli senza richiedere l'intervento di un'ambulanza.

Ai poliziotti hanno raccontato che poco prima un cinese sconosciuto li aveva minacciati all'interno del locale di viale Espinasse dove avevano trascorso la serata e aveva chiesto loro 300 euro apparentemente senza motivo; al loro rifiuto, avrebbe iniziato a colpirli, prima a mani nude e poi con un martello.

Il locale chiuso

A quel punto, gli investigatori della polizia si sono recati in viale Espinasse per trovare riscontri alla ricostruzione delle vittime e capire cosa fosse successo, ma l'esercizio commerciale aveva le cler abbassate: è probabile che il titolare abbia deciso di chiudere dopo il raid.

Resta però da verificare la versione fornita dai francesi e in generale la dinamica di quanto accaduto, anche per quanto riguarda la somma di denaro chiesta ai turisti. Un aiuto potrebbe arrivare dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.