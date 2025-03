Aggredito e rapinato della catenina. Diciannovenne soccorso dai passanti

Sono stati avvicinati da tre coetanei, uno di loro è stato spintonato a terra e rapinato della collanina d’oro che portava al collo. Grazie all’intervento di alcuni cittadini e commercianti della zona, che hanno messo in fuga gli aggressori, per fortuna l’episodio non ha avuto gravi conseguenze. È successo l’altra sera in via Gattinoni Vanzago. La vittima 19enne ha riportato solo un grande spavento e qualche escoriazione alle mani. La sera prima in piazza del mercato c’è stata invece un’animata lite tra minori. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri di Arluno che hanno raccolto le denunce da parte dei ragazzi coinvolti e avviato le indagini per rintracciare i tre rapinatori anche grazie alle immagini delle telecamere installate nella zona. Il sindaco Lorenzo Musante ha chiesto ai carabinieri "di intensificare il presidio del territorio anche a scopo di deterrenza".