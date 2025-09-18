Aggredisce gli agenti dopo l’arresto: "In arrivo norme sulla sicurezza"

Gli agenti della Polizia locale di Bresso lo vedono, pochi giorni fa, su una delle panchine del Parco del Cimitero di via Vittorio Veneto: l’uomo è sospettato di furti in alcuni esercizi commerciali del territorio locale, si avvicinano, gli chiedono i documenti ma il 31enne italiano reagisce, aggredisce gli agenti ma viene immobilizzato dagli stessi vigili, nonostante uno di loro venga ferito.

Portato al Comando di via Lurani, è stato arrestato per resistenza e per lesioni a pubblico ufficiale: il 31enne rimane in stato di fermo e viene giudicato ma per lui "l’unica pena è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – precisa, amareggiato, il sindaco di Bresso Simone Cairo – Non ci rassegniamo. Continuiamo a credere che solo pene certe e rilevanti siano la strada per riportare maggior tranquillità nei quartieri di Bresso". Tranquillità che, di certo, non c’è, visto le tante lamentale e le tante problematiche segnalate dai residenti in varie zone del piccolo territorio bressese, soprattutto nelle ore notturne. Come, peraltro, ha potuto constatare di persona lo stesso sindaco Cairo, che è stato di pattuglia con gli agenti della Polizia locale cittadina fino alle 2 e mezza del mattino, poco meno di una settimana fa.

Ebbene "ho visto tanti giovanissimi, sia italiani che stranieri, e molte ragazzine in giro per Bresso a tarda notte. Tanti ragazzi hanno come scopo della serata il bere alcolici. – spiega il primo cittadino bressese – Abbiamo controllato varie zone di Bresso, come piazza Italia, il viale dell’aeroporto, il Parco Renzo Rivolta e via Marconi. La Polizia locale farà altre serate di presidio del territorio".

Una cosa è certa: la giunta cittadina di centrodestra intende modificare a stretto giro il Regolamento di sicurezza urbana, per imporre la limitazione della vendita di birre e di bevande alcoliche, "viste anche le ultime e recenti sentenze che hanno imposto la chiusura anticipata alle 19,30 dei micro market che vendono alcolici", conclude il sindaco Cairo.

Giuseppe Nava