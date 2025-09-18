Fedez e Acutis
Gianluca Bosia
Fedez e Acutis
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Fungiatt mortoViolenza San DonatoIncidente CarpianoVendita San SiroSciopero AtmPrevisioni meteo
Acquista il giornale
CronacaAggredisce gli agenti dopo l’arresto: "In arrivo norme sulla sicurezza"
18 set 2025
GIUSEPPE NAVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Aggredisce gli agenti dopo l’arresto: "In arrivo norme sulla sicurezza"

Aggredisce gli agenti dopo l’arresto: "In arrivo norme sulla sicurezza"

Gli agenti della Polizia locale di Bresso lo vedono, pochi giorni fa, su una delle panchine del Parco del Cimitero...

Gli agenti della Polizia locale di Bresso lo vedono, pochi giorni fa, su una delle panchine del Parco del Cimitero...

Gli agenti della Polizia locale di Bresso lo vedono, pochi giorni fa, su una delle panchine del Parco del Cimitero...

Per approfondire:

Gli agenti della Polizia locale di Bresso lo vedono, pochi giorni fa, su una delle panchine del Parco del Cimitero di via Vittorio Veneto: l’uomo è sospettato di furti in alcuni esercizi commerciali del territorio locale, si avvicinano, gli chiedono i documenti ma il 31enne italiano reagisce, aggredisce gli agenti ma viene immobilizzato dagli stessi vigili, nonostante uno di loro venga ferito.

Portato al Comando di via Lurani, è stato arrestato per resistenza e per lesioni a pubblico ufficiale: il 31enne rimane in stato di fermo e viene giudicato ma per lui "l’unica pena è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – precisa, amareggiato, il sindaco di Bresso Simone Cairo – Non ci rassegniamo. Continuiamo a credere che solo pene certe e rilevanti siano la strada per riportare maggior tranquillità nei quartieri di Bresso". Tranquillità che, di certo, non c’è, visto le tante lamentale e le tante problematiche segnalate dai residenti in varie zone del piccolo territorio bressese, soprattutto nelle ore notturne. Come, peraltro, ha potuto constatare di persona lo stesso sindaco Cairo, che è stato di pattuglia con gli agenti della Polizia locale cittadina fino alle 2 e mezza del mattino, poco meno di una settimana fa.

Ebbene "ho visto tanti giovanissimi, sia italiani che stranieri, e molte ragazzine in giro per Bresso a tarda notte. Tanti ragazzi hanno come scopo della serata il bere alcolici. – spiega il primo cittadino bressese – Abbiamo controllato varie zone di Bresso, come piazza Italia, il viale dell’aeroporto, il Parco Renzo Rivolta e via Marconi. La Polizia locale farà altre serate di presidio del territorio".

Una cosa è certa: la giunta cittadina di centrodestra intende modificare a stretto giro il Regolamento di sicurezza urbana, per imporre la limitazione della vendita di birre e di bevande alcoliche, "viste anche le ultime e recenti sentenze che hanno imposto la chiusura anticipata alle 19,30 dei micro market che vendono alcolici", conclude il sindaco Cairo.

Giuseppe Nava

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AggressioniPolizia Locale