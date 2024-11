Agenti della polizia locale a lezione per riconoscere i documenti falsi

Agenti della polizia locale di Rho a lezione per imparare a riconoscere un documento falso. Il commissario Davide Capsoni della polizia locale di Milano ha tenuto un corso sui falsi documentali al comando di corso Europa. Ha insegnato ai colleghi rhodensi le nuove tecniche per riconoscere i documenti falsi, capita spesso infatti di fermare ai posti di controllo stradali persone provenienti dall’estero con patenti e documenti di identità diversi da quelli italiani e non sempre è facile accertarne l’autenticità. Stranieri, ma non solo. A volte gli agenti si trovano tra le mani documenti che risultano stampati nel nostro Paese, ma sono falsi. Grazie al corso ora per gli agenti sarà più semplice fare un primo screening, in caso di dubbio i documenti andranno inviati all’ufficio apposito per un’adeguata perizia. Scovare le irregolarità, anche in questo campo, è una delle priorità del comando guidato dal comandante Antonino Frisone.