Agenti a cavallo in pattuglia al Parco Trenno

Un servizio di prevenzione e controllo del territorio, ma anche un modo per entrare in contatto con i cittadini, specie i più piccoli. Venerdì pomeriggio, gli agenti del commissariato Bonola, guidati dal dirigente Carmine Mele, e della squadra a cavallo dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno pattugliato il Parco Trenno "contro degrado e azioni di criminalità diffusa". Un’attività organizzata per incrementare la presenza di divise in una delle aree verdi più estese della città, anche in chiave di deterrenza. Proprio venerdì il Comune ha lanciato una sperimentazione di sette mesi con un nuovo nucleo di ghisa a cavallo, che nei weekend e in concomitanza con alcuni eventi istituzionali presidieranno i parchi dal centro alla periferia con animali confiscati alla criminalità organizzata e addestrati dall’Associazione giacche verdi Lombardia dell’Idroscalo.