Tutti vaticanisti dopo la morte del Papa, per fortuna un rimedio c’è

Severini Melograni

Gentile signora, non ne posso davvero più di leggere e sentire notizie sul prossimo Papa, sul Conclave, sulla stufa del Conclave, sul marmo della tomba di Francesco, su cosa mangiano i cardinali, su voci, segnali, furbizie, bugie. Insomma basta! Il mondo va avanti come andava avanti prima e grandi cambiamenti, grazie all’opera del Vaticano finora non ne ho visti. Il Papa non è riuscito né a fermare le guerre (nessuna delle più di 50 che ci sono nel mondo), né a migliorare la vita della povera gente. Inoltre, ora esce fuori che il Vaticano ha un mare di debiti! Le scrivo per sapere quale dei vaticanisti è “meno fastidioso“ (ossia più equilibrato) e quale sia finalmente “normale” (ossia non inanelli questa collana di stupidaggini che riempiono giornali, radio e tv, per non parlare del web!).

Filippo

Buona domenica nonno Filippo, comprendo la sua stizza e in parte mi associo. La morte di un Papa mediatico come Bergoglio ha provocato e continua a generare una tempesta di notizie. Ormai tutti i miei colleghi si sentono vaticanisti, pure quelli esperti in altre faccende. In realtà è successo quello che accade quando gioca la Nazionale di calcio: tutti allenatori! Io mi ritiro e mi affido a chi ne sa, davvero, più di me. Ci sono colleghi (laici) davvero esperti che hanno dedicato la vita a questi temi e hanno scritto libri (e che non urlano dalle pagine dei quotidiani ma compiono pacate e approfondite riflessioni). Ne cito tre, anche se ce ne sono in realtà molti di più, ma questi mi hanno permesso di comprendere, grazie alla loro serenità e saggezza, a che punto siamo: Alberto Melloni, Marco Politi, Giuseppe di Leo, li cerchi, anche sul nostro amato Giorno, e che Dio ce la mandi buona!

Sua Nonna

mail: severini.paola@gmail.com