Campo sportivo Mazzola. Altro furto: siamo a 29

Un nuovo episodio di furto, il ventinovesimo, ha colpito il campo sportivo comunale intitolato a Valentino Mazzola. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, a poche ore dal giorno della commemorazione della tragedia di Superga del 4 maggio 1949, che segnò la scomparsa del leggendario Grande Torino, tra cui il cassanese Valentino Mazzola, a cui è stato intitolato lo stadio della città. "Ancora una volta - dichiara il presidente Sergio Biondini - ci troviamo a fare i conti con la sottrazione di materiali indispensabili per la pratica sportiva. Ci solleva il fatto che non ci siano stati danni alle strutture, ma siamo preoccupati per questi furti, che creano forti disagi a una società dilettantistica come la nostra". I malviventi, approfittando di una porta non chiusa a chiave, si sono introdotti nei locali della Asd Valentino Mazzola, portando via palloni e abbigliamento sportivo. I ladruncoli hanno preso di mira anche la sede degli Alpini, situata di fronte agli spogliatoi della società sportiva, dove però non hanno trovato nulla di interessante da sottrarre. Stefano Dati