Afolmet apre le porte a Sesto San Giovanni: corsi serali di cucina e per sommelier

Con un open evening, nelle cucine professionali di viale Italia, Afolmet ha raccontato le novità dei corsi serali in partenza, dedicati al food, alla pasticceria e al beverage. Le lezioni di quest’anno affronteranno più argomenti: dall’antipasto al dolce, fino all’accompagnamento del vino più adatto sia attraverso percorsi di 40 ore, sia con focus specifici di 14 ore. Tra questi, ad esempio, c’è il corso dedicato alla preparazione di menù vegetariani e vegani e quello dedicato ai finger food, con lezioni sugli ingredienti, sulle salse, sulle guarnizioni per una cena veloce da servire e gustare in piedi. Per quanto riguarda il beverage, la novità di quest’anno riguarda tre percorsi sommelier che sono stati organizzati in collaborazione con Fisar Monza e Brianza, la Federazione italiana sommelier, albergatori e ristoratori. Non mancano, poi, come ogni anno, le proposte più tradizionali con le lezioni degli chef sulla carne, sul pesce, sui dessert tradizionali delle feste o sul risotto. La.La.