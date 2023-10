Si trova i ladri in camera da letto: "Niente li ferma. Ora ho paura"

Milano, 24 ottobre 2023 – “Sono molto spaventata perché mi sono resa conto che i ladri non si fermano davanti a nulla: neppure se suona l’allarme, neppure se in casa c’è qualcuno. Come se niente fosse, hanno disattivato la sirena e si sono intrufolati dentro il mio appartamento rompendo una finestra. Poi hanno cercato di aprire con un piede di porco la porta della camera da letto dove in quel momento dormiva una mia ospite. Se ne sono andati solo quando lei si è messa a urlare, terrorizzata".

Lo racconta una trentaquattrenne, imprenditrice che chiede l’anonimato, la quale ha avuto a che fare con una coppia di ladri d’appartamento entrati in azione venerdì 13 ("e io non sono superstiziosa") in un palazzo signorile tra via Manin e piazza Repubblica. Poi è intervenuta la polizia. Come ricostruito dopo, i due malviventi descritti come stranieri si sono arrampicati sul ponteggio montato sulla facciata per lavori di ristrutturazione venerdì 13 alle 20.30 e hanno cercato di razziare più appartamenti possibile.

"Io non ero in casa. Alle 22 – spiega la trentaquattrenne – ho ricevuto l’alert sul cellulare perché era scattato l’allarme. Allora ho subito telefonato alla mia ospite, che non si era accorta di nulla perché la sirena era stata disattivata dai ladri. Si è chiusa in camera da letto e non parlava per paura. Ma quando si è resa conto che qualcuno stava forzando la porta con un piede di porco ha gridato per il terrore, mettendo in fuga i ladri. Nel frattempo io ero in contatto con la polizia, che è subito intervenuta". I due sono riusciti a scappare, "uno è stato visto entrare ai Giardini Montanelli, l’altro non sappiamo dove sia andato".

Secondo quanto appreso , i malviventi sono riusciti a rubare da uno degli appartamenti presi di mira alcune borse, che hanno abbandonato sul ponteggio, dentro un sacco, durante la fuga. "A casa mia non c’era nulla di valore. Hanno preso solo un anello e un portachiavi dal valore affettivo", continua la trentaquattrenne. "Ma hanno causato danni alla finestra e all’impianto d’allarme. A preoccuparmi ora è la paura che mi è rimasta addosso: ho il terrore che in casa possa entrare qualche malintenzionato, in qualunque momento e non solo di notte. L’allarme e la presenza di qualcuno non sono un deterrente, purtroppo. Neppure in pieno centro a Milano".