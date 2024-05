Addio vecchi cassonetti arrivano 200 campane

Quartiere Aler, le nuove campane "smart" per la raccolta differenziata dei rifiuti. Addio ai vecchi cassonetti. Per i residenti del quartiere Aler arrivano oltre 200 campane per la differenziata che si aprono con la tessera magnetica. L’accesso alle campane per il conferimento dei rifiuti sarà temporaneamente libero fino al 1° luglio. Le nuove campane sono dotate di sistema informatizzato di apertura tramite un’apposita tessera magnetica che verrà fornita a ciascun nucleo familiare nel corso del mese di giugno. Le date e le modalità di consegna saranno comunicate ai cittadini interessati in base a uno specifico cronoprogramma. Grazie alla tessera collegata a ciascuna utenza sarà possibile aprire le diverse campane e conferire correttamente le frazioni di rifiuto (carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico). L’uso della tessera magnetica può essere un primo passo verso la tariffazione puntuale, ovvero quel calcolo che progressivamente farà pagare ai residenti una bolletta Tari in proporzione ai rifiuti conferiti. Mas.Sag.