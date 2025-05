Addio a Quasimodo il figlio del poeta muore a 85 anni

È scomparso a 85 anni Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura, Salvatore, e della danzatrice Maria Cumani. Nato a Milano il 22 maggio del 1939, Quasimodo si è spento giovedì nel capoluogo lombardo. A dare la notizia, sui social, è stata Maria Monisteri, sindaca di Modica, in provincia di Ragusa, dove l’attore (e regista) si era occupato dell’apertura del pubblico della Casa natale del padre, diventata il museo che ne racconta la vita.

Alessandro Quasimodo è stato interprete e curatore di “Fuori non ci sono che ombre, e cadono”, con Franca Nuti e Luciana Savignano, Ettore Borri al pianoforte, dedicato alle figure di Quasimodo e della danzatrice Cumani, portato in scena al Piccolo Teatro di Milano nel 2003. Ha curato le regie di “Aminta” di Torquato Tasso (1984), “Oreste” di Vittorio Alfieri (1985) prodotti dal Teatro alla Scala per l’Estate d’Arte a Milano, e “La città morta” di Gabriele d’Annunzio (1987-88).

Nel cinema Alessandro Quasimodo ha preso parte a “Il fischio al naso”, regia di Ugo Tognazzi, “Tutto a posto, niente in ordine” di Lina Wertmüller, “Roma” e “Casanova di Federico Fellini”, “Questo è il giardino” di Giovanni Maderna; in produzioni Rai è in “Storia di Anna”, “La commediante veneziana”, “Piccolo mondo antico” con la regia di Salvatore Nocita; “La donna in bianco” per la regia di Mario Morini.

Ha collaborato con la Rsi Radio Svizzera Italiana, per la quale ha preso parte a numerosissimi radiodrammi, e con la radio della Rai, per la quale ha curato, tra l’altro, ventisei trasmissioni sulla poesia italiana tra Otto e Novecento dal titolo “Saltimbanchi dell’anima” (1986). E’ stato voce recitante nella Dante-Symphonie di Franz Liszt con il duo pianistico Bresciani - Nicolosi per l’Istituto italiano di Cultura di Budapest (2007).

I funerali saranno celebrati lunedì alle 14.45, nella chiesa di Santa Francesca Romana, a Milano.