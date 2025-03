Addetto sistema qualità e attività audit interno

Afol Metropolitana ricerca, per la propria organizzazione, una risorsa che sarà inserita all’interno del servizio qualità e audit interno, che si occupa della compliance aziendale. Le sue attività riguarderanno in particolare l’implementazione del sistema di gestione qualità, collaborando con il responsabile allo svolgimento delle attività di implementazione del sistema ed al suo miglioramento, mediante un’attività continua di verifica interna; supporterà, inoltre, il responsabile nel monitoraggio dell’applicazione dei requisiti previsti da Regione Lombardia per l’accreditamento regionale per i servizi al lavoro e alla formazione. Avrà prevalentemente relazioni con il personale interno per l’aggiornamento dei processi e la gestione documentale, gestione dati legate al sistema qualità. Profilo ideale: laurea preferibilmente in ambito economico o giuridico. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni nell’ambito dei sistemi di gestione Qualità. Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.

Per informazioni sull’offerta: Afolmet.it