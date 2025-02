Addetto al magazzino. Supporto tecnico IT

Addetto/a magazzino, 1 posto

Sede di lavoro: Paderno Dugnano. Codice offerta Afolmet: 90910. Contratto: determinato scopo indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per società produttrice di macchine ed accessori per il trattamento superfici, si occuperà di: controllo giacenze, coordinandosi con l’ufficio acquisti; ricezione merci e verifica documentazione; stoccaggio merci; preparazione carrelli per operazioni di montaggio in produzione; registrazione informatica movimenti di magazzino. Retribuzione: Ral 25mila euro

Addetto/a supporto tecnico informativo, 1 posto

Sede di lavoro: Zibido San Giacomo. Codice offerta Afolmet: 90925. Contratto: determinato/indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per azienda leader nel settore building automation, applicativi big data, si dovrà occupare di gestire piattaforme IT. Possibili trasferte per supporto on site delle installazioni e formazione dei partner. Retribuzione da concordare.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it