Addetti reception hotel. Posizioni nella logistica

Addetti/e reception presso hotel, 1 posto

Sede di lavoro: Pero. Codice offerta Afolmet: 90006

Contratto: determinato finalizzato assunzione, full time su turni. La risorsa si occuperà di accogliere gli ospiti,

rispondere alle richieste di informazioni, gestire le telefonate in ingresso e le richieste di prenotazione, gestire la posta e altre attività. Indispensabile lingua inglese. Retribuzione: 1700 euro lordi al mese circa.

Addetto/a picking & packing, 1 posto

Sede di lavoro: Pero. Codice offerta Afolmet: 90008

Contratto: determinato finalizzato a indeterminato, full time 40 ore. La risorsa si occuperà della ricezione, della sistemazione e dello stoccaggio delle merci (guarnizioni e articoli in gomma) in fase di entrata e delle operazioni di conteggio, pesatura, inscatolamento e preparazione merce in fase di uscita.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it