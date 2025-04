Accoltellato a City Life, identificato l’aggressore: è un amico che l’ha ferito per sbaglio. E spunta una terza persona

MILANO – È stato identificato e fermato il giovane che martedì sera ha accoltellato un diciottenne egiziano con un taglierino in piazza Tre Torri, nei pressi di CityLife, cuore moderno di Milano. Si tratta di un amico connazionale di 19 anni che sembra aver colpito la vittima involontariamente e che ora indagato a piede libero per lesioni personali aggravate.

Tutto è successo martedì intorno alle ore 20. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Sempione, il diciannovenne era rimasto coinvolto in una lite con una terza persona – al momento ancora non identificata – e, dopo aver ricevuto un pugno al volto, ha estratto un taglierino dalla tasca. Il gesto è stato probabilmente dettato dalla rabbia o dalla paura, ma ha avuto conseguenze drammatiche perché l’amico diciottenne, nel tentativo di fermarlo, è stato colpito sotto un’ascella e alla mano.

Ferito in modo grave, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine si sono subito attivate e in meno di 24 ore, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto, la polizia di Stato è riuscita a individuare il responsabile del ferimento. L’aggressore è stato formalmente indagato per lesioni aggravate. Si cerca anche la terza persona coinvolta nella lite, che potrebbe chiarire meglio la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.