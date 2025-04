Milano, passante accoltellato dopo un tentativo di rapina: scattano due arresti in via Scoglio di Quarto

Milano – Due cittadini di origini cubane, di 37 e 48 anni, sono stati arrestati dalla polizia in via Scoglio di Quarto, a Milano. Nella notte hanno tentato di rubare il cellulare ad un connazionale, ferendolo in strada con un coltello a un braccio. Quest'ultimo è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Paolo per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

I precedenti

Di martedì scorso un altro accoltellamento a Milano, dai contorni ancora da chiarire: a CityLife un ventenne di origine egiziana era stato accoltellato sotto un'ascella in piazza Tre Torri, all'ombra dei grattacieli. Portato in ospedale, non ha mai perso conoscenza. Sembrerebbe che prima dell’aggressione ci fosse stato un diverbio con alcuni connazionali.

Il giorno prima, lunedì, un giovane senegalese di 21 anni era stato sfregiato al volto durante una festa in un appartamento adibito a Bad&Breakfast a Milano, in zona Navigli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, il ragazzo, regolarmente presente in Italia, è stato aggredito da una o più persone che lo hanno colpito con una lama al volto, provocandogli un profondo taglio di circa 5 centimetri all’altezza della mascella sinistra.