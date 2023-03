Milano, 25enne accoltellato in piazzale Maciachini durante un tentativo di rapina

La polizia è intervenuta prontamente per soccorrere il giovane

Milano – Un giovane di 25 anni è stato accoltellato in piazzale Maciachini a Milano questa mattina, forse mentre l’aggressore cercava di derubarlo. I contorni della vicenda non sono al momento chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura, secondo le prime informazioni.

Il 25enne sarebbe stato aggredito e ferito da una persona che avrebbe cercato di derubarlo, ma gli inquirenti stanno ancora ascoltando la sua testimonianza e valutando la possibilità di acquisire immagini utili dalle telecamere di sorveglianza nella zona

. Inizialmente le condizioni del giovane sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente non è successo nulla di grave: il ragazzo ha riportato solo leggeri tagli alla mano e a una gamba ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Sul caso sta indagando la polizia.