Milano, accoltellato dopo rissa davanti a un locale: 25enne trovato sanguinante in strada

Milano – Un 25enne romeno è stato accoltellato nel corso di una lite tra più persone davanti a un locale. Teatro dell’aggressione via Capecelatro a Milano. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto la segnalazione del diverbio, ma tutti si erano allontanati quanto sul posto sono arrivati gli agenti.

Il 25enne, che aveva ferite d'arma da taglio sul fianco e all'inguine, è stato rintracciato in via don Gnocchi. Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha trasportato il giovane in ospedale in codice giallo, non in pericolo di vita.