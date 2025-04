Ragazzo di 21 anni accoltellato e lasciato agonizzante per strada ad Abbiategrasso: è in fin di vita

Milano – Un giovane egiziano di circa 21 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato nella notte tra giovedì e venerdì ad Abbiategrasso, nel Milanese. Il fatto è avvenuto attorno alle 2 di notte in via Fusè, una stradina secondaria che costeggia un complesso di case popolari dove vivono molte famiglie nordafricane. Quando sono arrivati i soccorsi, il ragazzo era riverso a terra, in una pozza di sangue, con profonde ferite da arma bianca al torace e al braccio sinistro.

I soccorsi e l’intervento

Le condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, il giovane è andato in arresto cardiaco durante il tragitto. I medici sono riusciti a rianimarlo e hanno immediatamente disposto un delicato intervento chirurgico, ancora in corso al momento. Non sono ancora state rese note le sue generalità, e le autorità stanno cercando di contattare familiari o conoscenti per identificarlo ufficialmente.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che hanno delimitato l’area per i rilievi. I militari stanno acquisendo immagini dalle videocamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze tra i residenti. Il luogo dove è stato trovato è una stradina che passa in un’area verde, e in quel punto specifico non ci sarebbero telecamere.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento e capire se si tratti di una lite degenerata o di un agguato premeditato. Un uomo di 56 anni, poco dopo l’aggressione, si è presentato ai soccorritori dicendo di essere stato picchiato da più persone che volevano rapinare la sua vettura. Il fatto sarebbe accaduto nelle adiacenze di via Fusé circa un’ora dopo l’accoltellamento. Al momento non si sa se i due episodi siano casuali o collegati.

Una scia di violenze

L’episodio si inserisce in una scia di violenze che sta colpendo il territorio milanese, con una preoccupante frequenza. Qualche giorno fa, un ragazzo è stato sfregiato al volto, prima dell’alba, a Milano, mentre si trovava per strada in ripa Ticinese. Ancora prima, un uomo di 30 anni era stato colpito a CityLife, in pieno giorno, dopo una discussione apparentemente casuale con uno sconosciuto. Mentre a gennaio, un ventitreenne di Abbiategrasso era stato ferito all’addome a seguito di una tentata rapina a Milano Garibaldi.