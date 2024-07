Milano, un uomo accoltellato alla schiena in un giardino pubblico. È gravissimo

Milano – Misteriosa aggressione nella tarda serata del 26 luglio nell'area verde all'angolo tra viale Caterina da Forlì e via Strozzi, in zona Bande Nere. Un trentatreenne nativo delle Filippine, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato accoltellato alla schiena: trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, è stato operato nel corso della notte ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

L'aggressione

A richiedere l'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Porta Genova sono stati i sanitari di Areu, che hanno soccorso l'uomo alle 23.20 all'interno dei giardini pubblici di viale Caterina da Forlì, di fronte a una pizzeria. L'uomo ha riferito ai militari di essere stato aggredito da un anziano che non aveva mai visto prima, senza un apparente motivo.

Le indagini

La versione del ferito, le cui condizioni si sono poi aggravate tanto da essere ricoverato in codice rosso, è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia Magenta, che hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per trovare riscontri alla ricostruzione e identificare l'accoltellatore in fuga.