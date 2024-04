Accoltellato all’addome: trovato sanguinante nel cortile di un palazzo in via Imbonati. Ma non è l’unico ferito

Milano – Indagini in corso sul quanto accaduto oggi in via Imbonati a Milano. Un uomo è stato trovato ferito all’addome all’interno di un cortile condominiale. A dare l’allarme è stato un inquilino del palazzo, che ha chiamato il 118. I sanitari ,giunti sul posto, hanno soccorso l’uomo e lo hanno portato in ospedale. La vittima dell’aggressione è un giovane nordafricano, che ha riportato ferite guaribili in 20 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura che stanno cercando di risalire all'identità del ferito. Mentre i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale erano in ospedale, è giunto un 22enne, egiziano, che ha detto di essere stato ferito al braccio sinistro con un coltello, sempre in via Imbonati, da uno sconosciuto. Gli agenti della Polizia di Stato stanno accertando la dinamica dei due ferimenti.