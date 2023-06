“C’è un uomo armato di coltello sul treno”. Tre feriti sul treno La Spezia-Como

Milano, 11 giugno 2023 – La segnalazione è arrivata poco dopo le 21: "C'è una persona armata di coltello sul treno". L'allarme è scattato a bordo del convoglio partito da La Spezia e diretto a Como.

Alla stazione di Rogoredo sono saliti a bordo gli agenti della Polfer e di tre pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale della Questura: stando alle prime informazioni, ancora da confermare, i poliziotti avrebbero fermato un diciannovenne italiano.

Tre le persone soccorse, ferite per fortuna in maniera lieve e, sembra, per futili motivi: il codice di intervento dei sanitari di Areu, inizialmente giallo, è stato derubricato col passare dei minuti a verde, il più basso come gravità delle conseguenze riportate.

Un diciannovenne di origine tunisina è stato trasportato all'Humanitas in codice verde per una ferita all'avambraccio destro; un quarantaseienne italiano è stato ferito lievemente a un sopracciglio; un cinquantacinquenne italiano, colpito al capo in maniera non grave, è stato trasportato al San Paolo, accompagnato in ambulanza dalla moglie coetanea.

Gli accertamenti investigativi sono ancora in corso per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare le responsabilità del ragazzo bloccato dagli agenti. Le indagini sono affidate agli investigatori della polizia ferroviaria. Il treno è rimasto fermo in banchina per più di un'ora ed è ripartito verso Como poco prima delle 23.