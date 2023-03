Acciona ritira la flotta degli scooter Via al licenziamento di 39 lavoratori

Chiude i battenti il servizio di scooter sharing avviato in via sperimentale nel 2019 da Acciona Mobility, società del gruppo Acciona, la multinazionale del settore energia, costruzioni e infrastrutture, presente in Italia a Milano e Roma e 39 addetti. La direzione societaria ha formalmente trasmesso alle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs una procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività per 37 lavoratori a tempo indeterminato, di cui 3 quadri e 34 impiegati e 2 lavoratori a tempo determinato, a far data rispettivamente dal 16 marzo e dal 12 aprile 2023.