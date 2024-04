Abusò di una ragazza disabile mentre la accompagnava al centro educativo: autista di pullman condannato

Milano – Due anni di carcere per violenza sessuale aggravata. La condanna è arrivata per un 72enne del Veneto che è accusato di aver abusato di una ragazza di 25 anni disabile proprio mentre la stava accompagnando in un centro disabili del Milanese. L’uomo infatti era l’autista del pullman incaritcato del servizio da e per il centro educativo.

La condanna è stata stabilita dal gup di Milano Tommaso Perna, accogliendo la richiesta del pm Alessia Menegazzo nel processo con rito abbreviato. Nel gennaio del 2023, “approfittando del suo ruolo” e “abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica” della ragazza, ai tempi 25enne, avrebbe consumato le violenze. Il giudice lo ha anche condannato all'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, e al pagamento di 2mila euro di provvisionale per risarcire la giovane.