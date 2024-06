Abusa dei cinque nipotini della compagna: arrestato 42enne. A inchiodarlo la confessione di un bambino

Milano – Ha ripetutamente abusato di cinque nipoti della compagna, dal 2018 a oggi. Si tratta di minori tra i 7 e i 12 anni, di cui aveva la temporanea custodia in quanto zio acquisito. Per questo la Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 42 anni, ritenuto responsabile di plurimi atti di violenza sessuale reiterati nel tempo.

Gli abusi sono stati confermati - mette nero su bianco la questura di Milano - in sede di audizione protetta dei minori con personale specializzato, soprattutto in base al racconto "accurato e sofferto" da parte di uno dei cinque minori che, rivelando i particolari ai propri genitori, ha fatto cadere il muro di silenzio.

Le indagini del Commissariato di Sesto San Giovanni avevano preso il via il 3 maggio scorso quando il 42enne, accompagnato dal legale di fiducia, si è recato presso gli uffici di via Fiume per essere ascoltato.